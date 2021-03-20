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Происшествия

13:21

В Москве задержали актера Андрея Лаврова после угроз военному автоинспектору

происшествия

Фото: facebook/Андрей Лавров

В Москве задержали актера Андрея Лаврова, известного по роли в телесериале "След". Как сообщает РИА Новости, артист угрожал сотруднику военной автоинспекции.

"Он (Андрей Лавров) подошел к инспектору военной инспекции (ВАИ) и высказывал угрозы, после чего был доставлен в полицию", – рассказал собеседник информагентства из правоохранительных органов.

Подробности инцидента не уточняются. Также неизвестно, возбуждено ли уголовное дело в отношении актера.

По некоторым данным, ссора между Лавровым и инспектором произошла Котельнической набережной. Актер якобы угрожал сотруднику ВАИ ножом-бабочкой.

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