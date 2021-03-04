Жена Александра Маршала опровергла информацию о его госпитализации

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Жена Александра Маршала Наталья Минькова опровергла информацию о госпитализации музыканта. Об этом она рассказала Москве 24.

"С Александром все в порядке, у него просто скакнуло давление. Он уже дома, но сегодня еще сходит в больницу – МРТ вроде сделать", – заявила супруга артиста.

По словам Миньковой, сообщения о предынфарктном состоянии Александра Маршала являются ложными.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации 63-летнего артиста.

В конце февраля ряд изданий сообщили о том, что коронавирусом заразился актер Борис Щербаков. Позже артист сам опроверг данную информацию.

