Народная артистка РСФСР Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом

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Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову доставили в больницу с коронавирусом, рассказал ТАСС представитель артистки Виталий Мирошников.

По его словам, поражение легких Лядовой составляет 75 процентов, болезнь протекает тяжело.

"Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Легкие поражены на 75 процентов", – отметил Мирошников.

Уточняется, что Лядовой 95 лет.

Ранее сообщалось, что Народный артист России Михаил Боярский доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью. Артиста положили в 122-ю больницу, но не в ковидное отделение. Актер находится в отдельной палате, его обследуют специалисты.

