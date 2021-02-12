Алису Фрейндлих выписали из больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которая проходила лечение в Санкт-Петербурге от COVID-19, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Большого драматического театра имени Товстоногова Татьяну Архипову.

"Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо", – рассказала Архипова.

Также директор Большого драматического театра имени Товстоногова выразила благодарность коллективу 122-й больницы, которые сделали все, чтобы восстановить здоровье Фрейндлих.

О том, что артистка вылечилась от коронавируса, стало известно 4 февраля. Однако сообщалось, что она остается под наблюдением медиков в больнице.

86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге 25 декабря.

Актрисе предоставляли медикаментозную поддержку, которая соответствует ее возрасту и состоянию. До госпитализации в течение недели артистка лечилась дома.