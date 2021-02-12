Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:41

Алису Фрейндлих выписали из больницы

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которая проходила лечение в Санкт-Петербурге от COVID-19, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Большого драматического театра имени Товстоногова Татьяну Архипову.

"Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо", – рассказала Архипова.

Также директор Большого драматического театра имени Товстоногова выразила благодарность коллективу 122-й больницы, которые сделали все, чтобы восстановить здоровье Фрейндлих.

О том, что артистка вылечилась от коронавируса, стало известно 4 февраля. Однако сообщалось, что она остается под наблюдением медиков в больнице.

86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге 25 декабря.

Актрисе предоставляли медикаментозную поддержку, которая соответствует ее возрасту и состоянию. До госпитализации в течение недели артистка лечилась дома.

Алису Фрейндлих перевели из реанимации в обычную палату

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать