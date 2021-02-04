Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова.

Артистка все еще остается под наблюдением медиков в больнице, при сохранении положительной динамики ее могут вскоре выписать.

"Очередное контрольное обследование показало серьезные улучшения состояния легких у Алисы Бруновны. Тест на коронавирус отрицательный. Врачи отмечают положительную динамику, при сохранении которой актрису обещают выписать в скором времени", – говорится в сообщении.

86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге 25 декабря.

Актрисе предоставляли медикаментозную поддержку, которая соответствует ее возрасту и состоянию. До госпитализации в течение недели артистка лечилась дома.