Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Народный артист России Михаил Боярский доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью. Об этом сообщила супруга артиста Лариса Луппиан.
"Михаила Сергеевича госпитализировали вчера. У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что [с ним]. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести", – рассказала Луппиан ТАСС.
Она уточнила, что Боярского положили в 122-ю больницу, но не в ковидное отделение. По ее словам, артист находится в отдельной палате, его обследуют специалисты.
Осенью прошлого года Боярский принял участие в вакцинации от гриппа в числе других деятелей культуры. После предварительного осмотра ему сделали прививку. Главврач Городской поликлиники № 39 Санкт-Петербурга Ольга Иванова рассказала, что артист испытал легкое головокружение во время прохождения осмотра перед вакцинацией. Однако чуть позже его состояние нормализовалось.
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