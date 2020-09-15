Врач рассказала о состоянии Михаила Боярского

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Актер Михаил Боярский испытал легкое головокружение во время прохождения осмотра перед вакцинацией от гриппа, рассказала ТАСС главврач Городской поликлиники № 39 Санкт-Петербурга Ольга Иванова.
"У него была просто сосудистая реакция такая, ничего страшного в этом нет. Просто закружилась голова. Было жарко, много народу, эмоции, просто переволновался. Это была секундная история", – отметила врач.
Боярский принял участие в вакцинации от гриппа в числе других деятелей культуры. После предварительного осмотра ему сделали прививку, после чего актер пообщался с журналистами.
"Сейчас он чувствует себя замечательно, я разговаривала с женой. Все нормально, все хорошо у него", – уточнила Иванова.
В пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга отметили, что врачи поликлиники обменялись номерами со всеми, кто прошел вакцинацию, чтобы следить за их самочувствием.
В России прививку от гриппа сделали 5% от численности населения страны, или 7,3 миллиона человек. Вакцинация проходит во всех регионах страны.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, на 37-й неделе уровень заболеваемости ОРВИ в России остается низким.
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