Врач рассказала о состоянии Михаила Боярского

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Актер Михаил Боярский испытал легкое головокружение во время прохождения осмотра перед вакцинацией от гриппа, рассказала ТАСС главврач Городской поликлиники № 39 Санкт-Петербурга Ольга Иванова.

"У него была просто сосудистая реакция такая, ничего страшного в этом нет. Просто закружилась голова. Было жарко, много народу, эмоции, просто переволновался. Это была секундная история", – отметила врач.

Боярский принял участие в вакцинации от гриппа в числе других деятелей культуры. После предварительного осмотра ему сделали прививку, после чего актер пообщался с журналистами.

"Сейчас он чувствует себя замечательно, я разговаривала с женой. Все нормально, все хорошо у него", – уточнила Иванова.

В пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга отметили, что врачи поликлиники обменялись номерами со всеми, кто прошел вакцинацию, чтобы следить за их самочувствием.

В России прививку от гриппа сделали 5% от численности населения страны, или 7,3 миллиона человек. Вакцинация проходит во всех регионах страны.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, на 37-й неделе уровень заболеваемости ОРВИ в России остается низким.