Худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован с COVID-19

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Художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

"Юрий Мефодиевич заболел коронавирусом, он госпитализирован", – сказала она.

Собеседница агентства также добавила, что Соломин чувствует себя хорошо, заболел он несколько дней назад.

Ранее из больницы выписали народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которая проходила лечение в Санкт-Петербурге от COVID-19.