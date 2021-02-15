Еще 1 967 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве от коронавируса вылечились еще 1 967 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 871 836", – говорится в сообщении.
В Оперштабе рассказали, что за последние сутки в Москве выявили 1 818 новых случаев коронавируса, при этом были госпитализированы 663 человека.
"В столице скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – также уточнили в Оперштабе.
Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавируса в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться этого, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в свою очередь, выразил мнение, что новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. По его словам, избежать новой волны коронавируса удастся, если будет привито порядка 70% всего населения страны.
В РФ зарегистрировали первую в мире тест-систему на "британский" штамм коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: