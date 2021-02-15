Еще 1 967 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве от коронавируса вылечились еще 1 967 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 871 836", – говорится в сообщении.

В Оперштабе рассказали, что за последние сутки в Москве выявили 1 818 новых случаев коронавируса, при этом были госпитализированы 663 человека.

"В столице скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – также уточнили в Оперштабе.

Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавируса в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться этого, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в свою очередь, выразил мнение, что новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. По его словам, избежать новой волны коронавируса удастся, если будет привито порядка 70% всего населения страны.

