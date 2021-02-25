Актер Борис Щербаков опроверг информацию о своем заражении COVID-19

Фото: кадр из фильма "Старые кадры", режиссер Евгений Звездаков, Алексей Луканев
Народный артист РФ Борис Щербаков опроверг сообщения СМИ о своем заражении коронавирусом, сообщает ТАСС.
"Первый тест показал положительный результат, но, так как я чувствовал себя нормально, я сделал второй, и он оказался отрицательным. Так что со мной все хорошо", – рассказал актер.
Ранее художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом.
12 февраля из больницы выписали народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которая проходила лечение в Санкт-Петербурге от COVID-19.
Новости мира: в Италии заявили о дефиците вакцины от коронавируса