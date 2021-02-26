Юрия Соломина выписали из больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народного артиста СССР Юрия Соломина, который был госпитализирован с коронавирусом, выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

"Юрия Мефодьевича только что выписали из больницы, и мы отправили за ним машину. Он давно уже рвется в театр, где мы все его очень ждем", – сказала Михайлова.

О госпитализации Юрия Соломина стало известно 16 февраля. Михайлова тогда отмечала, что народный артист чувствует себя хорошо.

12 февраля из больницы выписали народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которая проходила лечение в Санкт-Петербурге от COVID-19.