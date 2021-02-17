Боярского выписали из больницы в Петербурге

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Российского артиста Михаила Боярского выписали из больницы в Санкт-Петербурге. Информацию подтвердил сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский, сообщает "Газета.ру".
Планируется, что 18 февраля Михаил Боярский вернется на сцену Государственного академического театра имени Ленсовета.
Накануне Боярского доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга. У него были повышенная температура и слабость.
Осенью Боярский поучаствовал в вакцинации от гриппа в числе других деятелей культуры. После предварительного осмотра ему сделали прививку.