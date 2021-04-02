Названа дата перезапуска реалити-шоу "Дом-2"

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19 апреля в 22:00 на телеканале "Ю" состоится перезапуск реалити-шоу "Дом-2". Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

В материале уточняется, что ведущими проекта станут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

Трансляции будут вестись дважды в день – два часа вечером и час утром. Шоу будет выходить под названием "Дом-2. Новая любовь". Формат реалити менять не планируется, при этом к звездной команде участников присоединятся новые герои.

В апреле телеканал запустит рекламную кампанию, которая должна охватить всю Россию. В пресс-службе "Ю" рассказали, что реалити-шоу занимают 90% эфирного времени на телеканале. При этом это сложный жанр, так как герои – обычные люди, а их истории не вписываются в рамки готовых сценариев.

"Я думаю, очень логично, что самое популярное реалити страны последних десятилетий теперь будет выходить именно на нашем канале. Надеемся, что данный проект сможет оправдать надежды своих поклонников и в то же время получит развитие", – цитирует слова генерального директора канала "Ю" Натальи Радько РИА Новости.

Ранее о возвращении "Дома-2" говорила Ольга Бузова. Она также рассказала о проходивших в марте кастингах для желающих присоединиться к проекту.