Названа дата перезапуска реалити-шоу "Дом-2"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский
19 апреля в 22:00 на телеканале "Ю" состоится перезапуск реалити-шоу "Дом-2". Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.
В материале уточняется, что ведущими проекта станут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.
Трансляции будут вестись дважды в день – два часа вечером и час утром. Шоу будет выходить под названием "Дом-2. Новая любовь". Формат реалити менять не планируется, при этом к звездной команде участников присоединятся новые герои.
В апреле телеканал запустит рекламную кампанию, которая должна охватить всю Россию. В пресс-службе "Ю" рассказали, что реалити-шоу занимают 90% эфирного времени на телеканале. При этом это сложный жанр, так как герои – обычные люди, а их истории не вписываются в рамки готовых сценариев.
"Я думаю, очень логично, что самое популярное реалити страны последних десятилетий теперь будет выходить именно на нашем канале. Надеемся, что данный проект сможет оправдать надежды своих поклонников и в то же время получит развитие", – цитирует слова генерального директора канала "Ю" Натальи Радько РИА Новости.
Ранее о возвращении "Дома-2" говорила Ольга Бузова. Она также рассказала о проходивших в марте кастингах для желающих присоединиться к проекту.
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