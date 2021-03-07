Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:17

Ольга Бузова объявила о возвращении "Дома-2"

общество

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Ведущая Ольга Бузова объявила о возвращении в эфир обновленного реалити-шоу "Дом-2". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте журнала Dom2magazine.

"Этой весной легендарное мега-реалити-шоу "Дом-2" возвращается!", – заявила Бузова в видеоролике.

Она также сообщила о начале кастинга участников. Кастинги проходят в Москве, но для жителей из других городов кастинги проведут в дистанционном формате.

Телеканал ТНТ официально объявил о прекращении работы над проектом "Дом-2" 18 декабря 2020 года. Причиной закрытия назвали низкие рейтингами и отказ множества рекламодателей от сотрудничества с шоу.

Ранее Бузова сообщила, что хочет исполнить гимн России на крупном международном турнире. Для примера она назвала чемпионат мира и парад Победы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать