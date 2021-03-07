Ольга Бузова объявила о возвращении "Дома-2"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Ведущая Ольга Бузова объявила о возвращении в эфир обновленного реалити-шоу "Дом-2". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте журнала Dom2magazine.

"Этой весной легендарное мега-реалити-шоу "Дом-2" возвращается!", – заявила Бузова в видеоролике.

Она также сообщила о начале кастинга участников. Кастинги проходят в Москве, но для жителей из других городов кастинги проведут в дистанционном формате.

Телеканал ТНТ официально объявил о прекращении работы над проектом "Дом-2" 18 декабря 2020 года. Причиной закрытия назвали низкие рейтингами и отказ множества рекламодателей от сотрудничества с шоу.

Ранее Бузова сообщила, что хочет исполнить гимн России на крупном международном турнире. Для примера она назвала чемпионат мира и парад Победы.