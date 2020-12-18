ТНТ закрывает шоу "Дом-2"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2". Об этом сообщает ТАСС.
"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ", – рассказал собеседник агентства в пресс-службе канала.
По словам директора ТНТ Романа Петренко, за 16 лет с момента запуска "Дома-2" телевизионное пространство в России существенно изменилось и каналу приходится отказаться от всего, что не соответствует его бренду.
"Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи – самые популярные в стране сериалы и юмор. Все остальное должно уйти", – заявил специалист.
Большой двухчасовой финал шоу анонсирован на среду, 30 декабря.
Реалити-проект "Дом-2" стартовал на телеканале ТНТ в 2004 году. Ведущими шоу в разное время были Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ксения Собчак и ряд других ведущих.
В проекте приняли участие несколько тысяч конкурсантов со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Одними из самых известных звезд реалити стали Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.
В мае 2020 года в ТиНАО начали снос павильонов для съемок шоу "Дом-2". Об этом заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
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