Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Снос павильонов для съемок шоу "Дом-2" начали в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

"Под моим контролем сегодня весь строительный мусор ликвидировали. Все компенсационные действия между владельцем участка и объектов реалити-шоу и департаментом развития новых территорий выполнены", – сказал Жидкин.

Отмечается, что площадь павильонов шоу после переезда увеличится на 60% и составит около 1,6 гектара. Корпуса займут около трех этажей, они будут более просторными.

Съемочная площадка "Дома-2" под названием "Поляна" находилась около поселка Летова Роща в ТиНАО. Сейчас там планируют строить дорогу из Саларьева в Марьино, в связи с чем участок изъяли.

Новая дорога обеспечит жителей поселков Марьино, Летово и поселения Московского доступом к станциям метро "Саларьево" и "Филатов луг". По дороге также можно будет добраться до радиальных автомобильных дорог Московский – Сосенки и Солнцево – Бутово – Видное.