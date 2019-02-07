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17:02

Площадку "Дом-2" закатают в дорогу

город транспорт дороги

17:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство дороги, участок которой пролегает через съемочную площадку телепроекта "Дом-2", начнется после переезда шоу и завершится в кратчайшие сроки. Об этом заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Съемочная площадка под названием "Поляна" располагается вблизи поселка Летова Роща. Здесь же планируется построить трассу из Саларьево в Марьино. В этой связи столичные власти изъяли данный участок, а для съемок телешоу выделили новый. Переезд должен состояться до конца текущего года.

Жидкин рассказал, что трасса из Саларьево в Марьино построена, осталось лишь доделать участок дороги, где располагается "Поляна".

"Мы до конца 2019 года помогаем им (съемочной группе "Дом-2" — ред.) оперативно все спроектировать, построить и переехать, и, соответственно, за короткое время этот кусок дороги завершить", — приводит ТАСС слова Жидкина.

Он также исключил полное закрытие шоу на время переезда, хотя этот шаг ускорил бы строительство дороги. При этом Жидкин отверг идею сделать строительство дороги частью "Дома-2″.

"Это серьезный объект с серьезными инженерными сооружениями, там сложная техника, поэтому пусть они занимаются своим делом — участвуют в передачах", — подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий столицы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал перенести съемки телепроекта "Дом-2" на территорию Новой Земли (архипелаг в Северном Ледовитом океане), где проходили испытания ядерного оружия.

город транспорт дороги

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