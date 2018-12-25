В Госдуме предложили предоставить для съемок "Дома-2" на Новой Земле

В Госдуме предложили предоставить для съемок телепроекта "Дом-2" площадку на территории Новой Земли (архипелаг в Северном Ледовитом океане) вместо участка в ТиНАО. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов, передает Агентство "Москва".
"Нужно освободить площадку, а взамен ничего не давать. Выгнать их и запретить Московской области давать площадку, Тульской, Тверской. Пускай они снимают на Новой Земле "Дом-2", где происходили испытания ядерного оружия – там пусть снимают. Там им самое место", – заявил Милонов.
Летом стало известно, что съемочную площадку "Дома-2" могут снести из-за строительства трассы. Через территорию реалити-шоу проходит магистраль от Саларьева до деревни Марьино. По закону предполагается изъятие земли с компенсацией.
Поляна "Дома-2" располагается у коттеджного поселка Летова Роща. В 2014 году участок почти в три гектара приобрели структуры бизнесмена Александра Карманова.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.