В Госдуме предложили предоставить для съемок "Дома-2" на Новой Земле

Съемочная площадка реалити-шоу "Дом-2". Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

В Госдуме предложили предоставить для съемок телепроекта "Дом-2" площадку на территории Новой Земли (архипелаг в Северном Ледовитом океане) вместо участка в ТиНАО. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов, передает Агентство "Москва".

"Нужно освободить площадку, а взамен ничего не давать. Выгнать их и запретить Московской области давать площадку, Тульской, Тверской. Пускай они снимают на Новой Земле "Дом-2", где происходили испытания ядерного оружия – там пусть снимают. Там им самое место", – заявил Милонов.

Летом стало известно, что съемочную площадку "Дома-2" могут снести из-за строительства трассы. Через территорию реалити-шоу проходит магистраль от Саларьева до деревни Марьино. По закону предполагается изъятие земли с компенсацией.

Поляна "Дома-2" располагается у коттеджного поселка Летова Роща. В 2014 году участок почти в три гектара приобрели структуры бизнесмена Александра Карманова.