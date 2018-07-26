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Москва 24

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Экономика

26 июля, 20:32

Съемочная площадка "Дома-2" может пойти под снос

недвижимость культура

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Съемочную площадку "Дома-2" могут снести из-за строительства трассы, сообщает телеканал Москва 24.

По проекту через территорию реалити-шоу проходит магистраль от Саларьева до деревни Марьино.

По словам первого замглавы департамента развития новых территорий Москвы Валерия Шкурова, по закону предусмотрена процедура изъятия земли и предоставления компенсации.

В дирекции "Дома-2" пока не комментируют судьбу телепроекта.

Съемочную площадку "Дома-2" могут снести


Так называемая поляна "Дома-2" находится рядом с элитным коттеджным поселком Летова Роща. В 2014 году участок площадью почти три гектара купили структуры бизнесмена Александра Карманова.

"Дом-2" вышел на экраны 11 мая 2004 года. Автором идеи проекта выступил Валерий Комиссаров.

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