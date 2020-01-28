Создатели "Дома-2" выпустят шоу с 3D Людмилой Гурченко в роли ведущей

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Создатели телешоу "Дом-2" планируют использовать цифровой образ актрисы Людмилы Гурченко в качестве ведущей нового проекта. Об этом рассказал супруг покойной актрисы Сергей Сенин, сообщает "Вечерняя Москва".

"Мне даже самому интересно, как они воссоздадут Люсю с помощью 3D-формата. Очень хочется верить, что это будет похоже, узнаваемо", – признался мужчина.

Он призвал дождаться премьеры и только после этого оценивать результат. Для создания облика актрисы будут использоваться технологии, которые применялись для создания образа американской певицы Уитни Хьюстон.

Ранее стало известно, что знаменитое шоу "Слабое звено" вернется в эфир. Премьера пройдет 14 февраля. Ведущей программы будет олимпийская чемпионка Мария Киселева. Съемки шоу начались сразу после новогодних каникул. До конца текущего года канал планирует отснять более 30 эпизодов.

