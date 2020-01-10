Автор передачи "Сам себе режиссер" заявил о ее закрытии

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Телепередача "Сам себе режиссер" перестанет выходить в эфир спустя почти 30 лет ее существования. Соответствующее решение приняли в государственной телекомпании ВГТРК. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на бессменного ведущего программы Алексея Лысенкова.

Отмечается, что передача выходила на телеэкраны с января 1992 года. Однако по неуточненным причинам в этом году было решено прекратить ее производство.

"В начале января 2020 года случились, на мой взгляд, два знаковых события: первое – программе "Сам себе режиссер" исполнилось 28 лет. И второе – холдингом ВГТРК принято решение снять программу с эфира", – отметил Лысенков.

Кроме того, ведущий добавил, что ему трудно принять подобное решение, однако он вынужден с ним согласиться. Также он отметил, что как профессионал понимает закрытие передачи.

Лысенков выразил благодарность всем тем, кто принимал участие в создании телешоу. В частности, отдельное спасибо он сказал авторам, которые присылали смешные ролики для эфира.

Ранее сообщалось, что российский фильм "Дылда" Кантемира Балагова попал в шорт-лист "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Отмечается, что номинанты кинопремии станут известны 13 января.