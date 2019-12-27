ЦДК выпустит во всероссийский прокат фильм "Анна Франк. Параллельные истории"

Фото: предоставлено организаторами/кадр из фильма "Анна Франк. Параллельные истории"

6 февраля Центр документального кино выпускает во всероссийский прокат документальный фильм "Анна Франк. Параллельные истории". Актриса Хелен Миррен, обладательница премии "Оскар" за лучшую роль в фильме "Королева", станет проводником в этой картине о судьбе Анны Франк – еврейской девочки, чье имя стало одним из символов холокоста.

Премьера фильма состоится 3 февраля в кинотеатре "Октябрь".

Какой была бы судьба Анны Франк, если бы она выжила в лагере Берген-Бельзен? Могли ли сбыться ее надежды и мечты, о которых она писала в своем дневнике? Каким был бы ее послевоенный рассказ о зле, маршах смерти и концлагерях? И что до сих пор заставляет миллионы подростков видеть в этой девочке себя, понимать ее страхи и страдания и сочувствовать ей?

В фильме три линии повествования. Хелен Миррен знакомит зрителей с историей Анны, читая заметки из знаменитого дневника этой девочки, мечтавшей стать писательницей, – произведения, которое рассказывает о преступлениях нацизма миллионам людей во всем мире. Декорациями фильма стала комната, где Анна Франк скрывалась в секретном убежище в Амстердаме, – точная реконструкция интерьера переносит нас в 1942 год.

В параллельной линии – истории пяти женщин, переживших ужасы холокоста. Они делятся с нами воспоминаниями о самых страшных годах их жизни. Это Арианна Сериньи, Сара Лихтштейн-Монтар, Хельга Вайс и сестры Андра и Татьяна Буччи. Как и Анна Франк, они были лишены счастливой и беззаботной юности, потеряли близких и друзей в концлагерях. Истории героинь фильма, выживших во время холокоста, заполняют пустые страницы дневника Анны там, где заканчиваются ее собственные заметки после ареста в Амстердаме 4 августа 1944 года, и чередуются с размышлениями их детей и внуков.

Третья линия повествования – о современной девушке, которая исследует историю Анны Франк и нацизма как величайшей катастрофы XX века. Ее играет Мартина Гатти. Она ведет зрителей по местам недолгой жизни девочки: это убежище семьи Анны Франк в Амстердаме, концлагерь Берген-Бельзен в Германии, где умерли Анна и ее сестра Марго, и мемориал жертвам холокоста в Париже. В качестве безмолвного наблюдателя, общающегося со своими сверстниками через социальные сети, девушка помогает представить трагедию прошлого в контексте настоящего времени и понять, где искать противоядие от всех форм расизма, дискриминации и антисемитизма.

"Это история, которую мы никогда не должны забыть. Настало время, когда уходит поколение очевидцев тех ужасных событий в Европе, поэтому сейчас особенно важно сохранять живую память прошлого ради нашего будущего. Сейчас, когда мы думаем о нынешних войнах в Сирии, Ливии, Ираке, о миграционном кризисе в Европе, мы виним в собственных проблемах другие нации, кланы, культуры, группы людей. Я считаю, что дневник Анны Франк – это прекрасный учебник, который дает возможность получить истинное представление о человеческих переживаниях и перенести это знание в настоящее и будущее. Думаю, что это чрезвычайно важно, именно поэтому я решила принять участие в этом проекте", – говорит Хелен Миррен.

Оригинальный саундтрек к фильму был написан Леле Маркителли – автором музыки к картинам Паоло Соррентино (саундтрек к фильму "Великая красота") и других итальянских режиссеров.

Билеты доступны по ссылке.