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Общество

24 января, 18:19

Шоу "Слабое звено" вернется на экраны

общество

Фото: ТАСС/Антон Кавашкин

Шоу "Слабое звено" вернется в эфир. Премьера пройдет 14 февраля. Ведущей программы будет олимпийская чемпионка Мария Киселева. Об этом сообщает телеканал "Мир 24".

Уточняется, что съемки шоу начались сразу после новогодних каникул. До конца текущего года канал планирует отснять более 30 эпизодов. Стать участником "Слабого звена" может любой желающий, для этого необходимо оставить заявку на сайте шоу.

Телевикторина сохранит классический сценарий. Восемь участников попытаются выиграть игру благодаря интеллекту и точно выстроенной стратегии, хитростью избавляясь от конкурентов.

Ранее сообщалось, что телепередача "Сам себе режиссер" перестанет выходить в эфир спустя почти 30 лет ее существования. Такое решение приняли в государственной телекомпании ВГТРК. Передача выходила на телеэкраны с января 1992 года.

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