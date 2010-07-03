Милонов предложил добавить бегущую строку "Внимание – жулики" в шоу об экстрасенсах

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Популярное телешоу про экстрасенсов предложили транслировать с бегущей строкой "Внимание – жулики". С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По мнению парламентария, "бегущей строкой все время шоу должно идти, что "внимание, это жулики, мошенники, фармазонщики, воры на доверии" и прочие термины из лексикона Глеба Жеглова". Это должно напомнить зрителям, что происходящее на экране – вымысел и никаких экстрасенсорных способностей не существует, пояснил Милонов Агентству "Москва".

Он сравнил телешоу про экстрасенсов с фильмами о юном волшебнике Гарри Поттере. "Это художественное произведение. Мы же разрешаем смотреть Гарри Поттера. Там же парень с палкой бегает, превращает кого угодно в червяков. Мы же не возмущаемся. И это то же самое", – считает депутат.

Милонов также предложил предварительно проверять участников шоу у психиатра. По мнению депутата, "в основном участники этого шоу являются еще и больными людьми, их участие в шоу является недопустимым".

Ранее Виталий Милонов выступил за то, чтобы запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. Он внес в нижнюю палату парламента законопроект об уголовной ответственности экстрасенсов за причинение вреда гражданам. Милонов также назвал оказывающих "паранормальные" услуги убийцами и призвал сажать их в тюрьму пожизненно или минимум на десять лет.