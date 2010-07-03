Милонов предложил добавить бегущую строку "Внимание – жулики" в шоу об экстрасенсах

Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/Klanneke
Популярное телешоу про экстрасенсов предложили транслировать с бегущей строкой "Внимание – жулики". С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По мнению парламентария, "бегущей строкой все время шоу должно идти, что "внимание, это жулики, мошенники, фармазонщики, воры на доверии" и прочие термины из лексикона Глеба Жеглова". Это должно напомнить зрителям, что происходящее на экране – вымысел и никаких экстрасенсорных способностей не существует, пояснил Милонов Агентству "Москва".
Он сравнил телешоу про экстрасенсов с фильмами о юном волшебнике Гарри Поттере. "Это художественное произведение. Мы же разрешаем смотреть Гарри Поттера. Там же парень с палкой бегает, превращает кого угодно в червяков. Мы же не возмущаемся. И это то же самое", – считает депутат.
Милонов также предложил предварительно проверять участников шоу у психиатра. По мнению депутата, "в основном участники этого шоу являются еще и больными людьми, их участие в шоу является недопустимым".
Ранее Виталий Милонов выступил за то, чтобы запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. Он внес в нижнюю палату парламента законопроект об уголовной ответственности экстрасенсов за причинение вреда гражданам. Милонов также назвал оказывающих "паранормальные" услуги убийцами и призвал сажать их в тюрьму пожизненно или минимум на десять лет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: