Москва ждет грандиозное шоу "Зачарованное Зеркало"

Фото: kremlinpalace.org

Шоу "Зачарованное зеркало" пройдет 1 ноября в Государственном Кремлевском Дворце, сообщается на его сайте. Представление покажут Voices for Enigma и российско-американская певица Ksanа.

Для гостей подготовили 20 номеров в режиме нон-стоп, музыкальную историю с визуальными спецэффектами. Она погрузит их в мир Средневековья.

Посетители услышат уникальный синтез рок-оперы – на стыке нью-эйдж, этно, индастриал, альтернативной музыки, эстрады. Их ожидает аутентичное живое исполнение авторских произведений и хитов Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit, The Beatles, Rammstein.

Ранее сообщалось, что новый театральный сезон станет финальным для иммерсивного спектакля "Вернувшиеся" по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Приведения". Заключительные шоу можно будет увидеть с сентября по март.

Актеры играют, находясь среди зрителей. Те, попадая по билету в особняк, получает полную свободу перемещений.

Сделали спектакль американские режиссеры Виктор Карина и Мия Занетти из нью-йоркской театральной компании Journey Lab. К ним присоединились хореограф Мигель, известный по телешоу "Танцы", и Вячеслав Дусмухаметов. За музыкальное оформление отвечает лидер группы Therr Maitz Антон Беляев.