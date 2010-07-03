Анонсировано закрытие первого иммерсивного шоу в Москве

Новый театральный сезон станет финальным для иммерсивного спектакля "Вернувшиеся". Финальные шоу пройдут с сентября по март.
В шоу актеры играют, находясь среди зрителей. Гость, попадающий по билету в особняк, получает полную свободу перемещений.
Сделали спектакль американские режиссеры Виктор Карина и Мия Занетти из нью-йоркской театральной компании Journey Lab. К ним в качестве продюсеров и творческих "соучастников" присоединились хореограф Мигель, известный по телешоу "Танцы", и Вячеслав Дусмухаметов. За музыкальное оформление отвечает лидер группы Therr Maitz Антон Беляев.
Спектакль "Вернувшиеся" создан по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Приведения".
Шоу проходит в особняке Дашкова (Дашков переулок, 5). С 2016 года участниками проекта стали 75 тысяч человек.
Иммерсивный театр – это, в первую очередь, театр вовлечения. Современные режиссеры ищут альтернативные пространства, где театральная условность встречается с реальностью. И в итоге театр выходит за пределы сцены: на улицы, в квартиры, на заброшенные заводы, в торговые центры и даже в виртуальный мир. Главный герой в этих постановках – зритель.
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