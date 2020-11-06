Певица МакSим рассказала, почему решила покинуть сцену

Фото: instagram.com/maksimartist

Певица, автор песен и музыкальный продюсер МакSим назвала причину своего ухода со сцены.

В передаче канала "Россия 1" "Судьба человека" артистка напомнила о серьезной аварии, в которую она попала в пошлом году. С множественными внутренними повреждениями она два месяца пролежала в больнице. После ДТП у МакSим появились осложнения с сосудами.

"Было очень трудно вставать с кровати, я это делала с поддержкой посторонних. Тогда я поправилась на пятнадцать килограммов, потому что попросту не могла двигаться", – рассказала она.

Артистка также добавила, что ее начали преследовать жуткие головные боли, после чего она поняла, что не сможет выходить на сцену.

МакSим попала в аварию прошлой весной. У машины лопнуло колесо, затем автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. Певица находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. Уже в больнице медики выяснили, что, помимо ушибов и гематом, у нее начался воспалительный процесс.