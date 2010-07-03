Пострадавшую в ДТП певицу МакSим перевели в обычную палату

Пострадавшую в ДТП певицу Марину Абросимову, известную как МакSим, перевели из реанимации в обычную палату, сообщила Агентству "Москва" директор артистки Маргарита Соколова.

По ее словам, состояние пострадавшей стабильное.

"Она была в реанимации, сейчас уже нет. Чувствует себя стабильно, но нельзя сказать, что какой-то серьезный прорыв есть и ей стало резко вдруг хорошо", – сказала Соколова.

Директор певицы отметила, что, как только МакSим станет лучше, она сама все прокомментирует.

Ранее Соколова сообщала, что артистка получила множество ушибов в автоаварии. ДТП произошло, когда артистка торопилась на обратный рейс в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен".