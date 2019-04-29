МакSим рассказала о пережитом ДТП

Фото: телеграм-канал Mash

ДТП с участием российской певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, произошло настолько быстро, что она не успела понять, что случилось. Об этом сама артистка рассказала телеканалу РЕН ТВ.

23 апреля певица ехала в аэропорт. В какой-то момент у машины лопнуло колесо. Затем автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. МакSим находилась на заднем сиденье была пристегнута ремнем безопасности.

"Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание", – сказала певица, добавив, что не сразу почувствовала боль от удара.

Уже в больнице медики выяснили, что, помимо ушибов и гематом, у Абросимовой начался воспалительный процесс. Сейчас жизнь артистки вне опасности, врачи отмечают улучшение ее состояния.

По словам представителя исполнительницы Маргариты Соколовой, в течение недели МакSим переведут в частную клинику.

"Как только доктора скажут, что все, можно аккуратненько, мы это сделаем", – цитирует Соколову Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что в момент аварии жизненно-важные органы певицы не были задеты. Некоторое время МакSим находилась в реанимации, после чего ее перевели в обычную палату.

