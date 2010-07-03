Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии

Фото: vk.com/maksimsinger

Состояние певицы Марины Абросимовой, которая выступает под псевдонимом МакSим, улучшилось. Об этом рассказала телеканалу "Звезда" ее PR-директор Маргарита Соколова.

"Она очень оптимистично настроена и довольна, что идет на поправку", − подчеркнула Соколова. "Была краткосрочная потеря памяти после удара головой, но сейчас все восстанавливается", − пояснила она.

По словам PR-директора, МакSим по-прежнему находится в больнице под наблюдением врачей. Однако вскоре певица планирует записать видеообращение для поклонников. Она также сделает заявление для СМИ, пообещала представитель артистки.

Ранее сообщалось, что МакSим попала в аварию, направляясь в аэропорт. Она торопилась на съемки клипа "Абонент недоступен", когда машину занесло на скользкой дороге.

Спустя несколько дней певицу перевели из реанимации в обычную палату. Как отметила PR-директор МакSим, жизни артистки ничего не угрожает.