Представители попавшей в ДТП МакSим рассказали о состоянии певицы

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Попавшей в аварию российской певице Марине Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, стало лучше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки Маргариту Соколову.

При этом врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

"Боль еще держится, голова очень болит, держится температура", – отметила Соколова, предположив, что певица сможет дать комментарии на следующей неделе.

В серьезное ДТП певица попала по дороге в аэропорт, торопясь на съемки клипа "Абонент недоступен".

По словам Соколовой, машину исполнительницы занесло на скользкой дороге. Спустя несколько дней МакSим перевели из реанимации в обычную палату.

