Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

15:32

Козловский и Петров впервые сыграют в одном сериале

культура кино

Фото: vk.com/itsmoretv

Российские актеры Данила Козловский и Александр Петров впервые сыграют в одном проекте. Об этом сообщается на официальной странице стримингового сервиса more.tv в социальной сети "ВКонтакте".

Артисты получили главные роли в сериале "Надвое", режиссером которого выступает Валерий Тодоровский. На главные женские роли назначены Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

По сюжету Петрову и Козловскому предстоит сыграть двух друзей, которые во время командировки в Санкт-Петербург встречают двух девушек. Жизнь героев из-за случайного столкновения полностью изменится.

Съемки проекта пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Точная дата премьеры пока неизвестна.

В сентябре 2020 года Данилу Козловского признали главным российским актером минувшего десятилетия. В топ-3 рейтинга также вошли Александр Петров и Петр Федоров.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать