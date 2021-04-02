Козловский и Петров впервые сыграют в одном сериале

Фото: vk.com/itsmoretv

Российские актеры Данила Козловский и Александр Петров впервые сыграют в одном проекте. Об этом сообщается на официальной странице стримингового сервиса more.tv в социальной сети "ВКонтакте".

Артисты получили главные роли в сериале "Надвое", режиссером которого выступает Валерий Тодоровский. На главные женские роли назначены Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

По сюжету Петрову и Козловскому предстоит сыграть двух друзей, которые во время командировки в Санкт-Петербург встречают двух девушек. Жизнь героев из-за случайного столкновения полностью изменится.

Съемки проекта пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Точная дата премьеры пока неизвестна.

В сентябре 2020 года Данилу Козловского признали главным российским актером минувшего десятилетия. В топ-3 рейтинга также вошли Александр Петров и Петр Федоров.

