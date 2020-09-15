Данилу Козловского назвали российским актером десятилетия

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Данилу Козловского признали главным российским актером минувшего десятилетия. Об этом сообщает "Экспресс газета".

35-летний артист за свою карьеру сыграл большое количество главных ролей, а также участвовал в рекламных кампаниях, что является одним из критериев оценки экспертов. Помимо этого, Козловский снимался в нескольких зарубежных проектах.

В топ-3 рейтинга лучших российских актеров также вошли Александр Петров и Петр Федоров, занявшие второе и третье места соответственно. В десятку включили Ивана Урганта, Константина Хабенского, Дмитрия Нагиева и Владимира Машкова.

Сейчас Данила Козловский занимается производством фильма "Чернобыль. Бездна". Актер заранее попросил не сравнивать свой проект с американским сериалом, поскольку снимал картину без оглядки на другую версию.

