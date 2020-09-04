Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой

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Австралийская актриса Кейт Бланшетт выступила против гендерных наград на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я принадлежу к тому поколению, где слово "актриса" всегда употреблялось в уничижительном смысле. Я всегда называла себя актером", – заявила исполнительница.

Бланшетт предложила отказаться от разделения номинаций и оставить только категорию "лучший актер".

Ранее сообщалось, что Венецинский кинофестиваль было решено не переносить. Об этом заявил губернатор провинции Тревизо области Венеция Лука Дзайя. Мероприятие проходит в период с 2 по 12 сентября.

