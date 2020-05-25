Венецианский кинофестиваль переносить не будут

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Венецианский кинофестиваль было решено провести в ранее установленные даты. Об этом заявил губернатор провинции Тревизо области Венеция Лука Дзайя, сообщает РИА Новости.

77-й фестиваль, который состоится в период с 2 по 12 сентября, станет одним из первых масштабных международных событий после пандемии коронавируса. При этом в Италии ограничения из-за коронавируса ранее были одними из самых строгих в Европе в силу сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее предполагалось, что Венецианский кинофестиваль могут отменить, как уже было решено в отношении Каннского. Событие, запланированное на 12–23 мая, не отменили совсем, но перенесли на конец июня – начало июля.

Зимой нынешнего года в Венеции из-за коронавируса был прерван традиционный Венецианский карнавал. Масштаб мероприятия также уменьшился из-за сниженного притока туристов, также связанного с распространением COVID-19.

