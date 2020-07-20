Тильда Суинтон удостоится награды Венецианского кинофестиваля

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Британская актриса Тильда Суинтон удостоится приза 77-го кинофестиваля в Венеции за карьерные достижения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу смотра. Также награду получит гонконгский режиссер Энн Хуэй.

Присудить "Золотого льва за карьеру" сразу двум представительницам мирового кино предложил директор международного киносмотра Альберто Барбера.

Британская киноактриса Тильда Суинтон в 1991 году была награждена призом Венецианского кинофестиваля за лучшую роль в драме "Эдуард II".

"Я приеду в Венецию с огромной радостью. Мы будем чествовать бессмертное искусство кино и его мятежную способность выживать перед лицом всех вызовов", – отметила Суинтон.

Энн Хуэй заявила, что для нее большая честь получить почетный приз.

"Я так счастлива, что не могу найти слова. Надеюсь, что скоро все в мире снова смогут почувствовать себя счастливыми, я чувствую, что все изменится к лучшему", – сказала режиссер.

Режиссер Энн Хуэй родилась в 1947 году в Китае. Призами на различных фестивалях были отмечены ее трилогия о послевоенном Вьетнаме "Песня изгнания" (Songs of Exile) и "Богиня милосердия" (Goddess of Mercy).

Ранее сообщалось, что в Киноакадемию США пригласили более 800 создателей кино, внесших существенный вклад в кинематограф.