Кинокритик Егор Москвитин выбрал лучшие фильмы ко Дню всех влюбленных

Для тех, кто вдруг празднует 14 февраля, а не ждет Дня Петра и Февронии, кинокритик The City Егор Москвитин составил очень короткий список из 5 фильмов и 5 сериалов о любви, вышедших в России за последний год.



Фото: кадр из фильма "Малкольм и Мари"; режиссер – Сэм Левинсон; производство – Little Lamb, The Reasonable Bunch

"Малькольм и Мари"

Одна из первых ласточек кинематографа эпохи ковида – снятый за полмесяца камерный фильм с одной декорацией и двумя актерами, которые сами себя наряжали и гримировали. Зато декорация – невероятной красоты особняк в Калифорнии, а актеры – Зендея из "Эйфории" и Джон Дэвид Вашингтон из "Довода".

Режиссер и сценарист Сэм Левинсон – тоже из "Эйфории", и поскольку у героини "Малькольма и Мари" в прошлом были проблемы с наркотиками, то фильм можно считать своеобразным развитием истории сериала. Малькольм – режиссер, снявший фильм, отчасти основанный на биографии Мари.

Мари – муза, которая чувствует, что ее недооценили. События фильма занимают ровно одну ночь после премьеры картины Малькольма. Герои ссорятся и мирятся, обвиняют и прощают, кричат и не слышат, убивают и воскрешают друг друга. Если смотреть эту красивую и остроумную разговорную драму (а скорее – иммерсивную пьесу) вдвоем, то можно извлечь немало полезных уроков для собственных отношений.

Фото: кадр из фильма "Тригонометрия"; режиссер – Афина Рахель Цангари, Стелла Корради; производство – BBC Television Centre, House Productions

"Тригонометрия"

Снятый на пленку романтический сериал, который вышел почти год назад (сразу после премьеры не где-нибудь, а на Берлинском кинофестивале) – но мы до сих пор помним все трещинки и песенки его героев, настолько живыми, хрупкими, несовершенными и прекрасными они получились, Героев – трое, две девушки и один парень. Всем около тридцати и у всех предостаточно травм, но необычный тройственный союз (или, как говорят специалисты, полиаморная триада) их исцелит. События происходят в современном Лондоне, но и там героям придется побороться за свою неконвенциональную любовь – с родителями, коллегами, друзьями и государством.

Фото: кадр из фильма "Нормальные люди"; режиссер – Леонард Абрахамсон, Хетти Макдональд; производство –BBC Television Centre, Element Pictures, Hulu Originals

"Нормальные люди"

Экранизация романа о первой любви, растянувшейся на несколько лет. Обычно истории о таких отношениях трагичны, ведь первые чувства – обреченные. Но у нового поколения свои взгляды – и герои, вместо того, чтобы удерживать друг друга, вместе исцеляются от травм и освобождаются от страхов. А потом живут каждый своей жизнью.

Фото: кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс"; режиссер – Макс Барбаков; производство – Culmination Productions, Limelight, Lonely Island, Sun Entertainment Culture

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

Романтическая комедия в духе "Дня Сурка": герои знакомятся на чужой свадьбе и затем проживают этот день бессчетное число раз. Главный хит главного американского фестиваля "Санденс" в 2020-м году. Смешно как в детстве.

Фото: кадр из фильма "Самый счастливый сезон"; режиссер – Клеа ДюВалл; производство – Aurum Producciones S.A., Hulu Originals, Temple Hill Entertainment, TriStar Pictures

"Самый счастливый сезон"

Первый в истории Америки большой студийный фильм, в котором классический рождественский сюжет (герой собирается на праздниках познакомиться с родителями героини и сделать ей предложение) разыгрывают две женщины. Возлюбленных играют Кристен Стюарт и звезда "Черного зеркала" Маккензи Дэвис. А современная проблема, столкнувшись с законами старомодной дурацкой комедии, вдруг делает банальный сюжет очень трогательным и смешным. Конечно, это скорее рождественский, чем романтический фильм – но Китайский Новый год прошел совсем недавно.

Фото: кадр из фильма "Беги"; режиссер – Кейт Дэннис, Натали Бэйли, Кевин Брэй; производство – Aurum Producciones S.A., Wigwam Films

"Беги"

Мини-сериал о фантазии, которая часто посещает многих из нас: бросить все – работу, семью, даже детей – и умчаться куда подальше. Герои – бывшие любовники, не видевшиеся лет 15 – именно так и поступают. И вместе пускаются в то смешное, то опасное дорожное путешествие по Америке, в ходе которого выяснится, что от себя, увы, не убежишь.

Фото: кадр из фильма "Душа"; режиссеры: Пит Доктер, Кемп Пауэрс; производство: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

"Душа"

Сложнейший, совершенно не детский мультфильм о смысле жизни и о том, что в этой жизни зависит от нас, а что – предначертано свыше. А также о том, чего в этой жизни можно достичь лишь вдвоем. Мультфильм Pixar – не только захватывающее, трогательное и красивое зрелище, но и повод вспомнить о том, какие определения "душе" человечество давало в разные века. Прочитайте про теории Платона и древних римлян, про "деймонов" и "гениев", там так интересно!

Фото: кадр из фильма "Ход корлевы"; режиссер – Скотт Фрэнк; производство – Flitcraft, NetFlix, Wonderful Films

"Ход королевы"

Биография маленькой американки из детдома, которая станет великой шахматисткой – и переиграет мужчин-гроссмейстеров из СССР и Европы. Сериал интересен не только как история превращения пешки в ферзя, но и как размышление о жизни как о игре. Игре, в которой есть место и магии, и науке. А еще эта история о мужчинах, ставших апостолами победившей их женщины, и о том, как выстраивать здоровые отношения с собой.

Фото: кадр из фильма "Нежность"; режиссер – Анна Меликян; производство – Magnum, Max Volovik films

"Нежность"

Сериал Анны Меликян о женщине из Москвы, которая по всей России ищет мужчину из Питера после всего одной ночи вместе. Ироничная и романтичная история, герои которой в своем подходе к отношениям застряли где-то между "Служебным романом" и "новой этикой". Отсюда и черно-белая палитра в современном онлайн-сериале. Кого-то старомодный подход Меликян отпугнет, но для кого-то сериал станет тихой гаванью в открытом всем ветрам мире.

Фото: кадр из фильма "Рассекая волны"; режиссер – Ларс фон Триер; производство – Argus Film Produktie, ARTE LLC, Canal+, CoBo Fonds

"Рассекая волны"

И для самых радикальных романтиков напомним, что в российский прокат с небольшим опозданием в 25 лет вдруг вышел фильм о настоящей любви от настоящего страстотерпца – Ларса фон Триера. Героиня молит Бога, чтобы ее муж вернулся домой. Бог прислушивается – и делает героя инвалидом, который уже никогда не выйдет из дома. Героиня спрашивает у неба и моря, какую жертву ей принести, чтобы отыграть все назад. Те безмолвствуют, и тогда женщина решает отдать все и сразу – и свое тело, и свою душу. Короче говоря, это самый парадоксальный фильм о любви и вере. Прошла четверть века – а ничего страшнее и прекраснее все нет и нет.