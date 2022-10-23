В Германии экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне

В Германии экоактивисты облили картофельным пюре картину "Стога сена" французского художника-импрессиониста Клода Моне. Помимо этого, они приклеили руки к стене.



Картина стоит почти 100 миллионов долларов. Она находилась за стеклом и не пострадала. Картина выставлена в музее Барберини в немецком Потсдаме. В акции участововало четверо, двоих задержали. Они требовали от немецких политиков более эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями.

Акции проходят под лозунгами "Что дороже – искусство или жизнь?". На прошлой неделе экоактивисты побывали в Лондонской национальной галерее и облили краской картину Ван Гога "Подсолнухи".

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