Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

У Виктории Бони обокрали квартиру в Монако. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена на территории РФ).

По словам звезды, из-за данного происшествия ей пришлось раньше вернуться из Парижа и поехать в Монако.

"Расстраиваться из-за вещей – не моя ситуация: что произошло, то произошло", – отметила телеведущая.

Ранее шоумен Тимур Родригез объявил награду в 1 миллион рублей за данные об ограблении его дома. В видеообращении он подтвердил, что злоумышленники похитили деньги и ценности. При этом Родригез выразил мнение, что воры действовали по наводке.



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