Директор Лепса назвал Spotify вражеской площадкой после взлома аккаунта певца

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Директор певца Григория Лепса прокомментировал взлом в Spotify аккаунта исполнителя. Он сообщил "Подъему", что артисту это не интересно.

"Понятия не имею, о чем вы говорите. И Spotify нам совершенно не интересен, это вражеская платформа, мы на своих. Поэтому вообще не интересно", – подчеркнул он.

Также хакеры получили доступ к аккаунту Олега Газманова в Spotify. В связи с этим пресс-секретарь исполнителя сообщил, что команда на данный момент разбирается в произошедшем.

В СМИ появилась информация о том, что в аккаунтах Лепса и Газманова в Spotify выложили фотографию рэпера Clonnex из Львова с проукраинской надписью.

Ранее хакера из Ростова-на-Дону Игоря Баяндина приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за атаку на сайты президента и Минобороны РФ. Хакер подал апелляцию, но Ростовский областной суд 7 сентября ее отклонил и утвердил вердикт. Баяндину, помимо лишения свободы, назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

