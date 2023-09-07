Ростовский хакер получил два года колонии за атаку на сайты президента и МО РФ

Фото: depositphotos/REDPIXEL

Хакера из Ростова-на-Дону Игоря Баяндина приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за атаку на сайты президента и Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

Отмечается, что приговор мужчине еще в июне текущего года вынес Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону. Его признали виновным по части 1 статьи 274.1 УК РФ. Хакер подал апелляцию, но Ростовский областной суд 7 сентября ее отклонил и утвердил вердикт.

По данным ФСБ, IT-специалист в феврале прошлого года, будучи противником СВО, участвовал в украинской DDoS-атаке на российскую критическую информационную инфраструктуру.

Баяндину, помимо лишения свободы, назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

В мае этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор другому IT-специалисту по аналогичной статье. Евгений Котиков за участие в атаках на сайты Кремля и МО РФ получил 3 года лишения свободы в колонии-поселении и штраф в размере 800 тысяч рублей.

