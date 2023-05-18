Ростовского IT-специалиста приговорили к 3 годам колонии за DDoS-атаку на госсайты

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Областной суд Ростова-на-Дону вынес приговор местному IT-специалисту Евгению Котикову, причастного к украинской DDoS-атаке на сайты Кремля и Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ростовского управления ФСБ.

В ведомстве рассказали, что в феврале 2022 года после начала СВО Котиков, будучи сторонником киевского режима, решил принять участие в кибератаке с целью нарушения функционирования информресурсов российских властей. Сотрудникам ФСБ удалось пресечь его деятельность и задокументировать преступления.

Суд признал IT-специалиста виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 274.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на 3 года, а также обязал выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.

Ранее член российской миссии при ООН Ирина Тяжлова заявила, что страны Запада активно вербуют хакеров и вовлекают рядовых пользователей для проведения операций против РФ. По ее словам, интенсивность атак на информационные структуры России после начала спецоперации выросла в десятки раз.

