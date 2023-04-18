Хакеры RaHDit заявили, что взломали русскоязычную сетку телеграм-каналов ЦИПСО ВСУ

Фото: depositphotos/OleGunnar

Хакеры RaHDit рассказали, что вскрыли связанную с Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ сетку каналов в российском сегменте Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа взломала пару украинских эсэмэмщиков и с помощью аналитики обнаружила сеть каналов Украины с порядка 5–6 миллионами подписчиков.

"Каналы сгруппированы по тематикам, часть из них маскируется под поддержку СВО, а часть имитирует региональные российские крупные паблики", – поделился представитель RaHDit.

Он рассказал, что все материалы группа опубликует во вторник, 18 апреля. В общей сложности RaHDit сольет в Сеть порядка 35 администраторов и около 100 каналов.

ЦИПСО представляют собой часть Сил специальных операций Украины, которые до 2014 года состояли в структуре украинских ВМС. Задача центров заключалась в информационно-психологических диверсиях.

В феврале RaHDit взломала порядка шести тысяч файлов с компьютеров кадровой службы национального батальона Украины "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация). После этого стало известно о приказах боевых расчетов, списках участников боевых действий за различные периоды, личных делах военных, а также их послужных списках.

