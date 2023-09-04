Хакеры узнали о планах стран Прибалтики депортировать украинцев для отправки на фронт

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Граждане Украины, прибывшие в страны Прибалтики после начала российской спецоперации, могут быть депортированы на родину для участия в боевых действиях. Об этом со ссылкой на представителя российской хакерской группы RaHDit сообщает РИА Новости.

"Особо хотелось бы обратить внимание, что на сайте МВД Литвы отдельной папкой были сложены все граждане Украины, которые приехали в эти страны после начала специальной военной операции. Сведения собираются прибалтийскими спецслужбами в том числе и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину", – рассказал хакер агентству.

Он уточнил, что разговоры об этом уже давно ведутся, и хакерская группа лишь нашла подтверждение информации о возможной депортации украинских граждан.

Ранее стало известно, что пророссийские хакерские группы заявили о проведении масштабной операции против "пособников украинских атак" на Россию. В ходе атаки они, в том числе, взломали базу данных МВД Латвии. В открытом доступе находится переписка ведомства, сведения об агентах полиции, личном составе, финансовые документы и графики отпусков.

До этого сообщалось, что хакеры из группировки RaHDit опубликовали маршруты гражданских судов, с которых украинские спецслужбы могли запустить надводные дроны по Крымскому мосту.

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