Пострадавший в драке с Лепсом попросил закрыть дело

Фото: телеграм-канал "112"

Уголовное дело, которое было возбуждено в Санкт-Петербурге после драки певца Григория Лепса и местного жителя, будет прекращено по примирению сторон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевшего адвоката Евгения Хейфеца.

Он отметил, что заявление о прекращении уголовного дела уже подано.

"Причиненный моральный и материальный вред возмещен полностью, извинения принесены и приняты. Считаем инцидент полностью исчерпанным", – сообщил представитель потерпевшего.

Хейфец подчеркнул, что важную роль в примирении сторон сыграл представляющий интересы Лепса адвокат Анатолий Кучерена.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Лепс и три его охранника устроили драку с молодым человеком возле бара в Санкт-Петербурге. Уголовное дело по факту драки, которая произошла с участием российского певца, возбудили в отношении неопределенного круга лиц.

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