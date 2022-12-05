Уголовное дело возбудили после драки с участием Лепса

Фото: телеграм-канал SHOT

Уголовное дело по факту драки, которая произошла с участием российского певца Григория Лепса, возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Об этом сообщает RT.

"Преступление небольшой тяжести. Там надо очень следствию постараться, чтобы мера по суду была", – говорится в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В свою очередь, адвокат пострадавшего в драке с участием артиста Евгений Хейфец рассказал, что дело возбуждено по статье о причинении легкого вреда здоровью.

"Заведено уголовное дело по статье 115 части 2 пункту а. Это умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", – рассказал адвокат РИА Новости.

Как Хейфец уточнил телеканалу Москва 24, его подзащитный серьезно пострадал. Он также допустил, что последует переквалификация дела на более серьезную статью.

"Возможна более серьезная переквалификация в зависимости от тяжести вреда здоровью. Мы настроены довести дело до суда. Он избитый, ходит лечиться каждый день к врачу, ночью хрипит, задыхается. Мы настроены наказать преступника", – отметил он.

По словам адвоката, сам певец и его представители не выходили на связь с пострадавшим и не принесли ему извинения.

До этого Хейфец рассказал, что его подзащитный играл в нарды в баре на Московском проспекте, когда к нему обратился Лепс с предложением сыграть с ним по ставке в 10 тысяч долларов. Однако мужчина сказал, что у него нет таких денег, и попросил оставить его в покое. В ответ же артист якобы ударил пострадавшего кулаком по лицу, после чего конфликт продолжился на улице.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Лепс и три его охранника устроили драку с молодым человеком возле бара в Санкт-Петербурге.

Инцидент прокомментировал депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов. По его словам, Лепс буквально вляпался из-за драки с посетителем бара в Санкт-Петербурге.

Парламентарий выразил мнение, что Лепс уже пожалел о своей несдержанности. Однако, отметил Шолохов, ему все же придется ответить за произошедшее.

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