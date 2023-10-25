Лепсу может грозить штраф за "пропаганду асоциального поведения"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" потребовал от певца Григория Лепса 10 миллионов рублей за пропаганду асоциального поведения, сообщает РИА Новости.

Мужчина обратился с иском в Хамовнический районный суд Москвы. Беседа по нему назначена на 3 ноября. Истец утверждает, что артист пропагандирует асоциальное поведение на различных YouTube-каналах, употребляя нецензурные выражения, и получает от этого доход. Это, по его словам, оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст".

Истец требует взыскать с Лепса компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, а также обязать певца зачитывать семь раз публично и вслух на указанных YouTube-каналах решение суда по данному делу.

Ранее директор Григория Лепса прокомментировал взлом в Spotify аккаунта исполнителя. По его словам, это вражеская платформа, поэтому певцу это вообще не интересно.

Также хакеры получили доступ к аккаунту Олега Газманова в Spotify. В связи с этим пресс-секретарь исполнителя сообщил, что команда на данный момент разбирается в произошедшем.

В СМИ появилась информация о том, что в аккаунтах Лепса и Газманова в Spotify выложили фотографию рэпера Clonnex из Львова с проукраинской надписью.