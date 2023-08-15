Милли Бобби Браун выпустит посвященный взрослению аромат

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Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале "Очень странные дела", выпустит свой первый парфюм Wildly Me. Об этом пишет WWD.

Девушка рассказала, что посвятила духи "выходу во взрослую жизнь". Она уточнила, что хотела создать аромат, передающий момент превращения девочек-подростков во взрослых девушек. По ее словам, он получился "очень женским".

"Когда я была моложе, мне никогда не разрешали пользоваться духами. И вот мне 19, я наконец-то начала искать себя и выяснять, кто я такая", – призналась Браун.

Уточняется, что актриса создала парфюм в сотрудничестве с швейцарским парфюмерным домом Givaudan. В композиции аромата присутствуют ноты фиалки, бергамота, лаванды, шалфея, пурпурного ириса и цветущей глицинии.

Его можно будет прибрести на официальном сайте собственного косметического бренда девушки Florence By Mills 22 августа. Стоимость варьируется от 24 до 65 долларов, заключили в сообщении.

В 2022 году Браун заняла вторую строчку списка наиболее высокооплачиваемых актрис в Голливуде. Предполагалось, что ее гонорар за роль в фильме "Энола Холмс – 2" может составить 10 миллионов долларов.

До этого она вошла в рейтинг из десяти самых популярных кинозвезд 2020 года, составленный сервисом IMDb. В основе рейтинга – предпочтения пользователей, которые формируют еженедельный чарт STARmeter сайта IMDbPro.

В прокат вышел сериал "Энола Холмс"