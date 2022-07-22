Названа самая высокооплачиваемая голливудская актриса

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Марго Робби стала наиболее высокооплачиваемой актрисой в Голливуде, сообщает издание Daily Mail.

За роль в картине "Барби" актриса получила 12,5 миллиона долларов. До этого гонорар Робби за фильм "Хищные птицы" составил 10 миллионов долларов.

На втором месте оказалась актриса Милли Бобби Браун, гонорар которой за роль в фильме "Энола Холмс – 2" может составить 10 миллионов долларов. При этом 18-летняя актриса станет первой в истории с таким высоким гонораром среди артистов до 20 лет.

Самым высокооплачиваемым актером назван Том Круз, который заработает 100 миллионов долларов за фильм "Топ Ган: Мэверик".

Ранее сообщалось, что в новых "Пиратах Карибского моря" персонажа Джека Воробья могут заменить другим, на главную роль претендует актриса Марго Робби.

В настоящее время создатели "Пиратов Карибского моря – 6" разрабатывают два сценария, в одном из которых предусмотрено участие актрисы.

