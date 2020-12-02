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Культура

16:07

Сервис IMDb представил рейтинги кинозвезд за 2020 год

культура кино

Фото: AP Photo/Photo by Jordan Strauss/Invision

Сервис IMDb представил в своем Twitter рейтинг из десяти самых популярных кинозвезд 2020 года.

В основе рейтинга – предпочтения пользователей, которые формируют еженедельный чарт STARmeter сайта IMDbPro. Именно он позволил представить топ-10 самых лучших актеров этого года.

Первое место рейтинга заняла Ана де Армас, известная по роли в картине "Достать ножи". На второй строчке оказалась Джулия Гарнер из фильма "Озарк", бронзу взяла Аня Чалотра, известная зрителям по сериалу "Ведьмак". За ними следуют Милли Бобби Браун, Эрин Мориарти, Генри Кавилл и Эйдан Галлахер.

Также сервис IMDb опубликовал список из десяти актеров и актрис, которые стали открытиями 2020 года. В этом рейтинге лидером стала Аня Чалотра.

Ранее съемки второго сезона сериала "Ведьмак" прервали из-за COVID-19 в съемочной группе. Сервис вернется к съемкам тогда, когда это будет безопасно для всех участников процесса.

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